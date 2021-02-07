На Невском проспекте вновь заметили уборочную технику и машины Росгвардии

Движение по Невскому проспекту не перекрыто Фото: принтскрин видео.

Жители Северной столицы вновь сообщают о том, что в центре города скапливается уборочная техника и транспорт Росгвардии. Воскресным утром спецмашины заметили около Гостиного двора. По веб-камере, установленной на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой видно, что около старинного торгового центра запарковался автомобиль ОМОНа и полицейский микроавтобус. По другую сторону проспекта стоят на аварийках несколько снегоуборочных машин.

Между тем, движение по главной улице Петербурга не перекрыто. По Невскому проспекту спокойно прогуливаются жители и ездят автомобили и автобусы.

Напомним, накануне, 6 февраля, движение в центре Северной столицы было перекрыто по требованию полиции. Для проезда был недоступен участок от площади Восстания до Дворцовой площади. Тогда же были закрыты для входа и выхода станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор». К вечеру станции вновь открылись.