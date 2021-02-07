1175 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки

За прошедшие сутки Петербург по количеству заболевших находится на втором месте в стране Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице продолжают выявлять жителей, заразившихся коронавирусом. Однако за прошедшие сутки количество заболевших снизилось. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией, по данным на воскресенье, 7 февраля, ковидом заразились 1175 человек.

- Всего на сегодня с начала пандемии в Петербурге новую коронавирусную инфекцию подхватили 344 815 человек, - подчеркнули в оперштабе. – За прошедшие сутки выздоровели 2339 человек. Общее число вылечившихся составляет 248 286. К сожалению, не обходится и без печальной статистики. За прошедшие сутки от ковида умерли 39 человек. В целом же коронавирус унес жизни 10 081 петербуржца.

По данным за минувшие сутки, Петербург находится на втором месте по количеству заболевших в стране. Большее количество заразившихся только в Москве – там ковид подхватили 2028 человек. В целом по России за прошедшие сутки выявили 16 048 заболевших. Общее их число с начала пандемии составляет 3 967 281.