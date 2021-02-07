Дятел показал язык фотографу в Приморском районе Петербурга

В день встречи с фотографом дятел занимался своим любимым делом - долбил дерево. Фото: Антон Кубышкин\ vk.com/bird_spb

Необычные фотографии большого пестрого дятла сделал петербургский фотограф Антон Кубышкин. Пернатого он заметил, прогуливаясь по Юнтоловскому заказнику. Крылатый красавец восседал на дереве и, как и полагается уважающему себя дятлу, долбил ствол. В этот момент Антон и решил сфотографировать птицу. Позже, пересматривая кадры, мужчина был удивлен – на снимках дятел показал ему язык.

Язык птички пользователи соцсетей назвали чудом природы. Фото: Антон Кубышкин\ vk.com/bird_spb

- На двух фотографиях виден язык, а на одной он его высунул на удивительное расстояние! Не знаю, как вы, но я долго разглядывал это чудо природы "под микроскопом" и удивлялся его длинному языку! – восторгается своим пернатым знакомцем Антон.

Дятла мужчина обнаружил в Юнтоловском заказнике

У пользователей соцсетей «языкастый» дятел тоже вызвал восхищение. Петербуржцы осыпали комплиментами Антона и его пернатого визави. Некоторые сравнивали язык дятла с языком муравьеда, а другие интересовались, на какую технику удалось снять столь замечательные кадры.