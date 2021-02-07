В Петербурге арестовали бизнесмена, планировавшего заказное убийство юриста

Полицейские спрятали жертву от горе-заказчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коммерсанта, который решил отомстить за свое банкротство методами из 90-х, арестовали. На отчаянный шаг он решился после того, как юрист выиграл в суде дело, после которого бизнесмен лишился имущества. Разозлившись, мужчина решил наказать юриста и нанял киллера. Однако полицейским о планах горе-заказчика стало известно сразу. Тогда правоохранители спрятали несчастного юриста, а на встречу с коммерсантом отправили своего коллегу.

- На Никольской площади заказчик передал ему 5 000 долларов (по курсу ЦБ 375 200 рублей), две фотографии жертвы, сведения о личности, проживании, транспортном средстве. На следующий день бизнесмен передал пистолет, 36 патронов, две обоймы, прибор для бесшумной стрельбы, - рассказали в объединенной пресс-службе судов. – В роли исполнителя выступил оперативник. Потерпевшего не убивали.

Коммерсанта задержали в момент, когда он снова встретился с «киллером», чтоб отдать остаток денег. Вину мужчина не признает. Суд отправил подозреваемого под стражу до 3 апреля 2021 года.