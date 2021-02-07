В донорскую субботу петербуржцы сдали 175 литров крови

В городе не хватает всех групп крови обоих резусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Северной столицы активно становятся донорами крови. За 4 часа они собрали для петербургских больниц 175 литров. 6 февраля Городская станция переливания крови объявила донорскую субботу. На мероприятие пришли 485 человек, 390 из них согласились сдать кровь.

- Ожидание было длительным, но спасибо тем, кто нашел время, силы и терпение! Ваша помощь бесценна. Спасибо нашим врачам, специалистам отделений и волонтерам! 5 дней в неделю и в донорскую субботу работать с огромным количеством доноров - серьезная и очень сложная работа, - говорится в группе «ВКонтакте» городской станции переливания крови.

В сообществе также отмечается, что сейчас в Петербурге не хватает всех групп крови и всех резусов. Всем, кто решится помочь горожанам, обещают соблюдение всех антикоронавирусных мер. После дотации донору полагается социальная поддержка, напоминают сотрудники Станции.