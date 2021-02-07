Новая рабочая неделя принесет жителям Ленинградской области 30-градусные морозы

В Ленобласти ожидается похолодание Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Ленинградской области рекомендуют утеплиться в преддверии новой рабочей недели. В ночь на понедельник в регионе ожидается похолодание до -28 градусов мороза. Об этом сообщается в ежедневном прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Также сообщается, что днем температура воздуха составит 10-15 градусов мороза, а метами -18…-20 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться. Согласно прогнозам, во вторник погода сохранится такая же, а вот в среду в регионе снова похолодает. Как передают синоптики, в ночь на 10 февраля в Ленобласть придут 30-градусные морозы.

Кроме того, в главном управлении МЧС России по Ленинградской области просят жителей быть аккуратнее на дорогах. Это касается и тех, кто ездит за рулем. В регионе ожидаются гололедица, снег и изморозь.