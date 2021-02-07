В Ленобласти мужчина обнаружил в ванной труп своего товарища

Причина смерти мужчины пока неясна Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Со своим приятелем из Бокситогорска уроженец Псковской области Сергей (имя изменено – Прим. ред.) познакомился за три дня до трагедии. Мужчины быстро подружились и начали вместе выпивать. В результате Сергей остался у своего товарища жить. Правда однажды, проснувшись утром, гость не обнаружил дома хозяина квартиры. Но стоило ему зайти в уборную, как он заметил ужасную находку – труп его знакомого лежал между ванной и туалетом.

- Мужчина рассказал, что его товарища три дня подряд жутко трясло. Тогда, по его словам, он подумал, что у приятеля эпилепсия, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Перед смертью у погибшего якобы тоже начался приступ, но вызывать врача он отказался.

Вместо этого собутыльники решили выпить крепкого алкоголя. А затем Сергей уснул, а проснувшись, нашел друга мертвым. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас труп направлен в морг для установления причины смерти.