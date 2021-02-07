Задержан житель Ленобласти, который развращал воспитанников интерната для детей с нарушением зрения

Мужчина ранее был осужден на 5 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который развращал 14-летних подростков, которые являются воспитанниками интерната для детей с нарушениями зрений. Как передает источник в правоохранительных органах, подозреваемый отправлял своим жертвам непристойные сообщения в одном из мессенджеров. Об этом стало известно воспитательнице школы-интерната. Она-то и обратилась за помощью к правоохранителям.

- Полицейские провели проверку и задержали извращенца по горячим следам, - поясняет «КП» источник. – Им оказался неработающий 47-летний мужчина. На момент задержания он находился в своей квартире.

Как выяснили полицейские, задержанный уже был судим. С 2008 года отбывал пятилетний срок в колонии общего режима. Сейчас стражи порядка поместили подозреваемого в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства случившегося.