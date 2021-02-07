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Происшествия

Две «гадалки» из Колпино обманули пенсионерку почти на 150 тысяч рублей

Женщины ограбили свою «клиентку» под предлогом снятия порчи
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Завладев деньгами, "гадалки" скрылись

Завладев деньгами, "гадалки" скрылись

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Магическое» преступление было совершено в Колпино в субботу, 6 феврали. Две женщины, представившиеся Соней и Ириной, предложили 67-летней пенсионерке погадать. Злоумышленницы практически мгновенно втерлись в доверие к наивной женщине и убедили ее, что на нее наложили порчу. Порчу эту, конечно же, «гадалки» предложили снять. Разумеется, не бесплатно. За сомнительную услугу «колдуньи» запросили 141 тысячу рублей.

- Как только женщины завладели деньгами несчастной пенсионерки, сразу же скрылись в неизвестном направлении, - пояснил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

В данный момент на «гадалок» заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщин разыскивает полиция. Приметы: «Соня», 40-45, 158 см, худощавого телосложения, на лице медицинская маска, одета: вязаная шапка белая, куртка темного цвета, брюки темные. «Ирина», 60 лет, 165 см, плотного телосложения, на лице медицинская маска, одета: куртка светло-синего цвета, брюки темные, в руках подарочный полиэтиленовый пакет.

Криминал