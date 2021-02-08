До -13 градусов и без осадков обещают в Петербурге днем 8 февраля

В Петербурге холодно, но будет еще холоднее. Фото: Олег ЗОЛОТО

Морозы, установившиеся на всей центральной части России, задели и Петербург. В ближайшие трое суток в городе обещают похолодание до -20 градусов и ниже. Но и в наступивший понедельник будет не слишком тепло.

- 8 февраля в Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха утром составит – 12…-14 градусов, днем -11…-13. Атмосферное давление будет повышаться.

На 7:45 утра в Петербурге ясно и безветренно. Температура воздуха составляет -12,6 градуса. Давление – 765,6 мм ртутного столба, влажность – 90%.

Из-за морозной погоды на улицах скользко. Водителей и пешеходов синоптики предупреждают о гололедице.

И в ближайшие дни теплее и лучше не станет. Так, в ночь на вторник температура упадет до -21 градуса (днем -12…-14), а в ночь на среду обещают до -24 градусов, но в пригородах. Днем -14…-16.