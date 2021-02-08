Рабочая неделя в Петербурге началась с пробок, но не таких сильных

Утро понедельника началось с пробок. Фото: Яндекс.Карты

Морозная, хоть и бесснежная погода привела к затруднениям на дорогах Петербурга. Из-за гололеда утром понедельника машины ехали осторожно, медленно, но все равно попадали в ДТП. Пробки достигали семи баллов, но это не так плохо, по сравнению с прошлой неделей, когда было и восемь.

- На Пулковском шоссе две аварии. Одна машина в кювете, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В целом на 9:30 утра затруднения на дорогах составляют пять баллов. Хуже всего ситуация на Приморском проспекте, где напротив ЦПКиО произошло ДТП. Прока в сторону центра тянется еще с улицы Савушкина.

Стоит часть Каменноостровского проспекта в сторону Троицкого моста, а также набережная Кутузова у Дворцового моста.

Два ДТП осложняют проезд на Октябрьской набережной от Гранитной улицы до моста Александра Невского. Все плохо на Народной улице в сторону Володарского моста и на самом мосту.