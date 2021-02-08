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Коронавирус Covid-19

В Петербурге число обследований на коронавирус сократилось в два раза

За сутки анализы сдали всего 12 тысяч человек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 12 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Еще 12 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге после выходных снова наблюдается снижение числа обследований на коронавирус. По данным Смольного на понедельник, 8 февраля 2021 года, за последние сутки тестирование прошли всего 12 тысяч человек, почти в два раза меньше, чем днем ранее.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12003 человека. Обработано 2520 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Напомним, что ситуация с пандемией в Северной столице постепенно стабилизируется. В больницах постоянно увеличивается свободных коек, медицинские учреждения возвращаются к плановой работе.

Но есть и рост. За минувшую неделю на 88% процентов больше горожан обратились за помощью к врачам из-за коронавируса.

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