Гребень скандинавского антициклона накрыл Санкт-Петербург

Морозы задержатся в Петербурге до выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Холодная погода задержится в Петербурге на ближайшую неделю. «Спасибо» за это в том числе надо сказать гребню скандинавского антициклона, который оказывает влияние на город. Снега ждать не приходится, а вот «мороза и солнца» - вполне.

- 8 февраля Северная столица окажется под влиянием гребная скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он сделает облака менее плотными и сохранит морозную погоду. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температурный фон будет на 4-5 градусов холоднее климата, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течения дня в городе составит -8…-10 градусов, а по Ленинградской области будет от -8 до -13. Ветер северо-западный, умеренный, скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 767 мм ртутного столба, что выше нормы. Влажность достигает 90%.

При этом синоптики пугают ночными заморозками до -21, а в пригородах до -24 градусов.