Более 1,5 тысяч петербуржцев заболели и 41 умерли от коронавируса на 8 февраля

Еще 1,5 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом на 8 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург верно выходит из второй волны коронавирусной инфекции. Последний раз отметка в 3 тысячи заболевших за сутки была пройдена 23 января. С тех пор постепенно интенсивность распространения вируса снижается. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 8 февраля 2021 года в Северной столице заболели еще порядка 1,5 тысячи человек.

- За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 1551 петербуржцев. Всего за время пандемии заболели уже 346 366 человек. Выздоровели 249 376, из них 1090 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 10 122 человека, накануне скончался 41 пациент, - рассказали в оперштабе.

Отметим, что число обследований на выходных в городе снизилось до 12 тысячи человек. Однако в целом петербуржцы чаще стали обращаться за медицинской помощью к врачам. Если 30 января таких людей было 1 314, то 6 февраля их число выросло до 2 466.