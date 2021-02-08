Первая неделя февраля стала самой снежной в Петербурге за всю зиму

Более 33 см снега выпало за неделю в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшая неделя оказалась очень насыщенной для коммунальных служб в Санкт-Петербурге. Начало февраля стало самым снежным за всю текущую зиму. С 1 по 7 февраля высота выпавшего снега превысила 33 сантиметров. Для понимания, всего с 15 октября в Петербурге выпало чуть больше метра осадков.

- Дорожные предприятия за неделю вывезли с городских улиц более 138 тысяч "кубов" снега. Самыми насыщенными были четверг и суббота, когда на снегоплавильные пункты было доставлено по 27 тысяч "кубов", - рассказали в комитете по благоустройству города.

В среднем в Петербурге круглосуточно работали свыше 1050 единиц техники и более 1,1 тысяч дворников. В понедельник, 8 февраля, для чистить улицы будут столько же машин и более 1,2 тысяч работников ручного труда. Также за аллеями, бульварами, садами и парками будут ухаживать еще 105 машин и 546 специалистов.

Напомним, что жители города всегда могут обратиться в дежурную службу комитета по благоустройству с замечаниями по уборке по телефону 314-60-13.