Полярный бургомистр поселился на озере в Гатчине

На озере Белое в Гатчине поселилась птица бургомистр / Фото: Вячеслав Заметня

Под Санкт-Петербургом в царской Гатчине поселилась редкая для России птица - большая полярная чайка, также носящая гордое имя - бургомистр. Пернатого гостя заметил орнитолог Вячеслав Заметня на озере Белом в Дворцовом парке Гатчины. Петербуржец сфотографировал птицу и поделился ее фотографиями в социальных сетях.

Большие полярные чайки выделяются контрастным оперением / Фото: Вячеслав Заметня

- После наблюдений за редкой для России полярной чайки (малая полярная чайка) я продолжил поиски большой полярной чайки (бургомистр), которую я наблюдал на озере Белом в Гатчине зимой 2017-18 и 2018-2019 годов. Тоже редкий залетный вид для нашего региона. Сегодня мои поиски увенчались успехом. Наконец-то впервые встретил этой зимой молодого бургомистра, - рассказал Заметня в группе "ВКонтакте" "Птицы СПб и России".

Специалист пояснил, что бургомистр больше серебристых чаек, которые петербуржцы привыкли видеть. А вот малая полярная чайка наоборот - меньше. Внешне птица выделяется ярко-желтым клювом, белой головой и грудкой и серым оперением остального тела.

Как правило, бургомистр селится на скалистых побережьях в Европе, Азии и Америке.