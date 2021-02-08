Двухлетний малыш попал в петербургскую больницу с сильным отравлением

Двухлетний мальчик отравился таблетками в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врачи детской больницы №17 Санкт-Петербурга спасают маленького мальчика после тяжелого отравления. Днем в воскресенье, 7 февраля 2021 года, в полицию пришла телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним госпитализирован двухлетний малыш, который съел случайно лекарства.

- Ребенка госпитализировали из одной из квартир дома 64/1 по Октябрьской набережной. Мальчик был в тяжелом состоянии с острым пероральным отравлением нейролептиками, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчика привезли в больницу и сразу же поместили в отделение реанимации. Специалисты продолжают лечение.

Отмечается, что ребенок съел таблетки из-за недосмотра родителей. Семья у мальчика полная и благополучная, на учете никогда не состояла.

Напомним, в конце января в Ленобласти произошел жуткий случай. В городе Никольское годовалая девочка отправилась наркотиками. По одной из версий, виновны в этом ее дяди, которые подложили ребенку вещество.