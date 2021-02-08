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Петербургские школы «заминировали» анонимным сообщением из Москвы

Проверить пришлось тысячи заведений по всей России
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Аноним "заминировал" тысячи школ по России.

Аноним "заминировал" тысячи школ по России.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Беспокойная ночь была у экстренных служб Петербурга, да и всей России 8 февраля. Накануне вечером в полицию Москвы пришла женщина, которая рассказала, что на телефон ее дочки – ученицы четвертого класса одной из школ Твери пришло анонимное сообщение, в котором говорилось о возможных взрывах в тысячах учебных заведений.

- 7 февраля в 22:21 в дежурную часть МВД службы 02 Москвы поступило сообщение о том, что обратилась неизвестная женщина и сообщила: что на телефон ее дочери поступило видео через социальную сеть «08.02.2021 в России взорвутся 20 000 школ», - сообщает источник «КП-Петербург».

Полицейские установили, что сигнал о взрыве пришел с телефона, зарегистрированного на 41-лежднюю жительницу столичного района Дорогомилово. Проверку начать решили с соседних учебных заведений. Всего в Москве обследовали более тысячи школ и ничего не нашли.

Проверялись также школы Петербурга и других городов. Взрывных устройств обнаружено не было.

ЧП