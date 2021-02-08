Двух пропавших девочек нашли в квартире 37-летнего петербуржца

Петербургские полицейские нашли пропавшую накануне 12-летнюю девочку дома у безработного 37-летнего мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в педофилии. Следователи вышли на 37-летнего петербуржца по следам пропавшей без вести 12-летней школьницы, которая исчезла 5 февраля 2021 года. Мужчина держал девочку у себя дома в квартире на Пискаревском проспекте. Вместе с ней там была еще одна жертва.

- В ходе проверки установлено, что пропавшая девочка вместе с еще одной 13-летней девочкой находились в доме 35 по Пискаревскому проспекту у местного жителя. Полиция выяснила, что мужчина совершал со школьницами развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сейчас девочки находятся в безопасности. Следователям еще предстоит выяснить, как они оказались дома у мужчины.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Также дома у него изъяли 14 жестких дисков, SD-карты, телефон и постельное белье. Возбуждено уголовное дело.