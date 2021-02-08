Пьяных гонщиков со стрельбой задержали в Петербурге

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга задержала со стрельбой двух авто-гонщиков, которые пьяными разъезжали по улицам города в ночь на понедельник, 8 февраля 2021 года. Случаи произошли в разных районах города. Как оказалось, что один из мужчин так отмечал день рождения. В 00:30 часов инспекторы пытались остановить "Ниссан Кашкай" на Промышленной улицы, но в итоге устроили за ним погоню.

- В итоге на улице Калинина правонарушитель был загнан в тупик, но решил не сдаваться. Водитель каршеринга бросил автомобиль и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, пытаясь зацепиться за вагон, но был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 28-летний пьяный мужчина, который пояснил, что у него день рождения.

Второй случай произошел чуть позже. Около 02:30 часов сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль "Ауди А3" у дома 1 на улице Руставели. Однако водитель иномарки требование об остановке проигнорировал.

- Инспекторы начали погоню за нарушителями, которые виляли по дороге, создавая опасные ситуации для других автомобилистов. Полицейским пришлось применить табельное оружие, однако гонщик все же скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Иномарку инспекторы обнаружили спустя время у дома 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба. Там же они задержали водителя машины - 33-летнего мужчину.