На улице Рубинштейна поставили еще 18 камер наблюдения

Зона платной парковки и камеры помогут навести порядок на улице Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый комплекс видеонаблюдения начал работу в центре Петербурга. 18 дополнительных «глаз» разместили на улице Рубинштейна, чтобы в зону охвата попадал каждый метр самой барной улицы города. Это пригодится и для контроля за движением транспорта и платной парковкой в частности.

- В декабре 2020 года на улице Рубинштейна начала работать зона платной парковки на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для инвалидов. Скорее всего к лету она станет круглосуточной (сейчас с 8:00 до 20:00 – прим.ред.). Камеры дадут понять людям, что наказание будет неизбежно. Вся улица под контролем, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава Центрального района Максим Мейксин.

Но, конечно, следить будут не только за автомобилистами, но и за тем, чтобы на барной улице не возникало конфликтов. А они наверняка будут, ведь местные жители не слишком довольны шумными соседями. Особенно в теплое время года, когда здесь работают летние кафе.

- Уличные кафе летом будут. Бизнес и так серьезно пострадал во время пандемии, - отметил глава района.

Но в целом власти хотят передать полномочия муниципалитету. Чтобы вопрос соседства и времени работы баров решался на местном уровне.