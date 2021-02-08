Пенсионер сгорел заживо из-за непотушенной сигареты в частном доме в Ленобласти

Пенсионер погиб в пожаре в частном доме в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 71-летний пенсионер сгорел заживо в собственном доме. Пожар произошел в воскресенье, 7 февраля 2021 года, в поселке городского типа Рябово Тосненского района на Восточной улице. Когда спасатели потушили огонь, то обнаружили на пепелище труп мужчины.

- Дом был одноэтажный и деревянный, поэтому сгорел быстро, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дом принадлежал 71-летнему петербуржцу, который, предположительно, и погиб. О нем известно, что судим не был, но злоупотреблял алкоголем.

Специалисты осмотрели место пожара и следов поджога не обнаружили. Основная версия - возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. На данный момент труп направлен в морг города Тосно.

Напомним, в декабре в Петербурге три человека погибли в пожаре в квартире на улице Подводника Кузьмина. Известно, что перед трагедией там собралась целая компания.