Лже-бизнесменов задержали за обман петербургских пенсионеров

Полицейские Санкт-Петербурга задержали лжебизнесменов, обманывавших пенсионеров Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга задержали лжебизнесменов, обманывавших пенсионеров. В понедельник, 8 февраля 2021 года, в МВД города и Ленобласти рассказали, что аферисты работали по классической схеме, представлялись иностранными предпринимателями и просили у стариков помощи - провести операции с переводом финансов.

- Незнакомцы сообщали, что якобы у них возникли проблемы с поставкой крупной партии товара, и в связи с тем, что они иностранцы, выполнить денежные транзакции им не удается, их деньги в банке не принимают. Аферисты убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого банка приколов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция вышла на мошенников после того, как за помощью обратилась обманутая 71-летняя петербурженка. Аферисты "вернули" ей 360 тысяч рублей купюрами банка приколов. Выяснилось, что подозреваемые 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани. На их счету как минимум еще две "операции" - похищение более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины.

Подозреваемые сейчас задержаны, возбуждены уголовные дела.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников, а также всех фактов криминальной деятельности задержанных, - добавила Ирина Волк.