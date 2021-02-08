«Россия» с 14 февраля начинает летать из Санкт-Петербурга в Минск

"Россия" начинает полеты в Минск из Петербурга с 14 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще одна авиакомпания объявила о возобновлении полетов по Маршруту Санкт-Петербург – Минск. Ранее о начале полетов с 12 февраля объявил национальный белорусский перевозчик «Белавиа», а теперь полетную программу анонсировала и «Россия».

- Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений, - сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Из Петербурга лайнер будет улетать в 10:00 с приземлением в столице Белоруссии в 11:15 местного времени. Обратный рейс отправится в 12:55 по минскому времени и сядет в Петербурге в 14:35.

Отметим, что для летящих в Беларусь россиян (кроме транзитных пассажиров) нужен тест на COVID-19, сделанный методом ПЦР не ранее, чем за 72 часа до даты прилета. Также тест ПЦР нужен и белорусам, летящим в Петербург.