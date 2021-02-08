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Общество

Жена петербургского полярника отсудила почти пять миллионов рублей за гибель мужа на Шпицбергене

Мужчина разбился при падении вертолета, у него остался маленький сын
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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За гибель мужа при крушении вертолета петербурженка отсудила 4,7 млн рублей.

За гибель мужа при крушении вертолета петербурженка отсудила 4,7 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жена петербургского полярника добилась компенсации почти в пять миллионов рублей, за смерть своего мужа в авиакатастрофе не Шпицбергене. Авария с вертолетом Ми-8 произошла еще в 2017 году, но авиакомпания не желала платить добровольно. И лишь дойдя до суда, пошла на мировую.

- Муж истицы, являясь сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, находился в длительной служебной командировке на архипелаге Шпицберген (Норвегия) в качестве заместителя начальника экспедиции. 26.10.2017, при выполнении рейса по маршруту Баренцбург-Пирамида-Баренцбург, потерпел крушение вертолет МИ-8 АТ. В результате указанного происшествия погиб муж истца, отец ее несовершеннолетних детей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина подала в суд и потребовала компенсации в два миллиона рублей на каждого члена семьи. Дело шло больше трех лет. Один из детей к тому моменту уже вырос, а второму сыну погибшего полярника сейчас 10 лет.

В итоге авиакомпания согласилась выплатить 4 727 868 рублей. Два из которых на счет вдовы уже перевела стразовая компания.