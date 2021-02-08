Житель Ленобласти воткнул нож в лицо одному собутыльнику и зарезал другого

24-летний мужчина зарезал одного 45-летнего собутыльника и едва не убил второго. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Алеховщина Лодейнопольского района, который жестоко расправился с двумя собутыльниками.

- 7 февраля 2021 года обвиняемый, находясь в квартире по улице Советской, во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков с двумя 45-летними мужчинами, нанес одному из них два удара ножом в шею, от которых потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После чего молодой мужчина бросился на второго собутыльника и несколько раз воткнул ему нож прямо в лицо. Но убить сразу не смог, а раненный убежал и позднее был госпитализирован.

Убийцу задержали. По статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательную меру наказания установит суд.