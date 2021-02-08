Петербуржец выжил после столкновения с электричкой на станции Старая Деревня

На Старой Деревне электричка сбила пешехода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь мужчины, который попал под электричку. Инцидент произошел в понедельник, 8 февраля 2021 года, на станции Старая Деревня, которая располагается рядом с одноименной станцией метро. Около 8 часов утра пешеход неожиданно появился перед приближающимся поездом несмотря на то, что светофор для пешеходов был красный.

- По предварительной информации, пешеход проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Электропоезд сообщением Петербург — Белоостров сбил мужчину, - сообщает "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Так как поезд двигался не на полной скорости, мужчине повезло. После столкновения с электричкой он выжил и его экстренно госпитализировали в больницу. На данный момент его личность устанавливается.

Железная дорога - зона повышенной опасности. Так, вечером 13 января под колесами поезда погиб 62-летний пенсионер. Трагедия произошла в районе станции "Тосно".