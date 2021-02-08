«Голубые береты» в караоке сауны обошлись петербуржцу в 195 тысяч рублей

Суд оштрафовал петербургского бизнесмена за "паленые" диски в караоке сауны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Василеостровский районный суд Петербурга вынес решение по делу о нарушении авторских прав в отношении коммерсанта, который держал в караоке сауны диски с известнйо песней «Голубые береты» и другими композициями одноименной группы. Проблема была в том, что прав на коммерческое использование мужчина не имел.

- Действуя из корыстных побуждений, с целью получения прибыли, имел умысел на незаконное использование объектов смежных прав в крупном размере, то есть на использование фонограмм путем незаконного воспроизведения в формате караоке за отдельную плату, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В список композиций на контрафактных дисках вошли песни «Голубые береты», «Возвращайся скорей» и «Разговор с портретом» группы «Голубые береты».

Неизвестно, каким образом про напевы в сауне узнал обладатель прав на песни, но он подал в суд. На бизнесмена завели дело, но стороны смогли договориться. В итоге коммерсант выплатил 180 тысяч рублей компенсации, а еще 15 тысяч штрафа ему дал суд. Дело закрыто.