Глава Карелии привился от коронавируса

Глава Карелии Парфенчиков прошел первый этап вакцинирования от коронавируса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков привился от коронавируса. Об этом он рассказал в понедельник, 8 февраля 2021 года, на своей странице в социальной сети. Парфенчиков уточнил, что планировал вакцинироваться раньше, однако в силу неких обстоятельств смог это сделать только сейчас.

- Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом, - написал Парфенчиков.

Второй этап вакцинации глава Карелии планирует пройти в начале марта. Парфенчиков отметил, что прививку он переносит хорошо и чувствует себя нормально.

Отметим, что в Карелии от коронавируса привились уже почти 11 тысяч человек. В Петербурге вакцинацию прошли более 100 тысяч человек.