Глава Карелии привился от коронавируса

Глава Карелии Парфенчиков прошел первый этап вакцинирования от коронавируса
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков привился от коронавируса. Об этом он рассказал в понедельник, 8 февраля 2021 года, на своей странице в социальной сети. Парфенчиков уточнил, что планировал вакцинироваться раньше, однако в силу неких обстоятельств смог это сделать только сейчас.
- Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом, - написал Парфенчиков.
Второй этап вакцинации глава Карелии планирует пройти в начале марта. Парфенчиков отметил, что прививку он переносит хорошо и чувствует себя нормально.
Отметим, что в Карелии от коронавируса привились уже почти 11 тысяч человек. В Петербурге вакцинацию прошли более 100 тысяч человек.