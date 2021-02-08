Петербургские пенсионеры хотят работать больше всех в России

8% женщин и 7% мужчин пенсионного возраста ищут работу в интернете. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские пенсионеры – самые работящие пенсионеры в России. По крайней мере, именно в городе на Неве люди как сейчас говорят «серебренного возраста» чаще, чем в других регионах ищут работу, хорошо это или плохо.

- Больше всего же активных пенсионеров — в Санкт-Петербурге. Женщины пенсионного возраста здесь составляют 8% от всех женщин-соискательниц старше 18 лет, а мужчины-пенсионеры — 7% от общего числа соискателей-мужчин, - сообщает портал по поиску работы SuperJob, специалисты которого провели исследование.

В Москве показатель составил 7% для женщин и 5% - для мужчин.

Впрочем, в расчет принимались только резюме, размещенные в интернете. А если брать в целом по стране, то примерно 27% россиян планируют работать и по достижении пенсионного возраста. Правда, пожилые люди реже обращаются к современным способам трудоустройства (5% в среднем) и чаще ищут работу по старинке.