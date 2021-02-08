Туман и 28-градусный мороз ждут Ленобласть с 9 февраля

Заморозки до минус 28 градусов ждут Ленобласть с 9 по 11 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Ленинградской области ждут серьезные морозы. По предупреждению МЧС с 9 февраля 2021 года с регионе похолодает до минус 28 градусов. Температура воздуха упадет ниже 25 градусов уже сегодня, 8 февраля. Поэтому самое время доставать из шкафов все самые теплые вещи, которые только имеются в гардеробе.

- 9 по 11 февраля на территории Ленинградской области ночью и утром местами изморозь и туман. Местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28 градусов. На дорогах гололедица, - рассказали в управлении МЧС 47-го региона.

В такой сильный мороз лучше всего сидеть дома, чтобы не замерзнуть и не простыть на улице. При поездке на машине важно следить за скоростным режимом, ведь дороги будут очень скользкие. И несмотря на холода, выходить на реки и озера все еще опасно, так как остается много мест с неокрепшим льдом.