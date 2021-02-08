Три станции петербургского метро закрыли вечером 8 февраля

В Петербурге закрыли три станции метро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга сообщили о сбое работы. Вечером в понедельник, 8 февраля 2021 года, закрыли три станции, а также высадили пассажиров из поезда на "Площади Александра Невского" из-за неисправности состава.

- В 17:07 на станции "Площадь Александра Невского" зафиксирована неисправность состава. Поезд отправился своим ходом в депо, - сообщили в пресс-службе подземки.

Также с пяти вечера закрыты станции "Проспект Большевиков", "Новочеркасская" и "Спасская" по причине большого пассажиропотока. Горожанам советую пользоваться другими станциями.

Отмечается, что постепенно движение на Лахтинско-Правобережной линии восстанавливается.

Напомним, что за последние дни в Петербурге часто закрывали метро. В основном это было связано с незаконными акциями. Однако в субботу, 6 февраля, мероприятия в городе не проводились, а центральные станции метрополитена все равно оказались недоступны.