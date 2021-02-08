Беглов рассказал о соблюдении противоэпидемических правил в Петербурге

В Петербурге продолжаются проверки соблюдения стандартов безопасной деятельности предприятиями и организациями / Фото: Смольный

Несмотря на то, что пандемия в Санкт-Петербурге немного идет на спад, в городе продолжаются проверки соблюдения стандартов безопасной деятельности предприятиями и организациями. Об этом в понедельник, 8 февраля 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Активно идет вакцинация. Мы постепенно снимаем ограничения, но это не повод расслабляться. Противоэпидемические требования остаются в силе. особенно это касается сферы услуг. Сейчас очень многое зависит от общей ответственности — как самих предприятий, так и посетителей, - подчеркнул градоначальник.

Так, за первую неделю февраля комитет по контролю за имуществом проверил 347 магазинов, ресторанов и других мест, предоставляющих услуги. Нарушения были обнаружены в 23 из них. Так, в девяти местах работники не носили маски, в четырех отсутствовала разметка на полу. Еще один развлекательный парк в ТК на проспекте Стачек работал, несмотря на запрет.

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