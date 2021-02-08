Сотрудников ОМОН наградили за охрану порядка в Санкт-Петербурге

Из рук спикера ЗакСа самые отличившиеся бойцы получили почетные грамоты. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Бойцы и офицеры петербургского ОМОН за 2020 год не только проследили за соблюдением антиковидных ограничений, но и обеспечили порядок на 250 мероприятиях, обсмотрели 160 подозрительных предметов и разминировали 700 боеприпасов. В благодарность за службу 8 февраля парламент Санкт-Петербурга вручил им награды.

– Войска Росгвардии выполняют задачи особой сложности – обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан в сложной обстановке, проводят задержания опасных преступников, – отметил на церемонии награждения председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Они препятствуют попыткам раскачать ситуацию в стране, столкнуть ее в хаос.

Особую благодарность выразили сотрудницам ОМОН, которые несут службу наравне с мужчинами. Из рук спикера ЗакСа самые отличившиеся бойцы получили почетные грамоты.

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