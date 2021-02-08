400 гвоздик сожгли в Петербурге накануне 14 февраля

В Петербург перед 14 февраля сожгли 400 срезанных гвоздник с трипсом / Фото: Россельхознадзор

В Санкт-Петербурге накануне Дня всех влюбленных уничтожили 400 гвоздик из Эквадора. В понедельник, 8 февраля 2021 года, в управлении Россельхознадзора города рассказали, что на цветах, хранившихся на складе временного хранения, были обнаружены насекомые. Проверка прошла до того, как гвоздики успели попасть на прилавки магазинов.

- При проверке было установлено наличие в цветах живого имаго западного цветочного (калифорнийского) трипса, - рассказали в ведомстве.

Владельца цветов привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Все 400 зараженных гвоздик, согласно нормативам, пришлось сжечь.

Напомним, что любимый праздник влюбленных парочек состоится уже в ближайшее воскресенье. Несмотря на пандемию, больше половины горожан планируют отметить эту дату. Как именно, и что будут друг другу дарить возлюбленные, подробнее в материале "Комсомолки".