Ольга Алексеева ушла с поста главы администрации муниципального образования "Купчино"

Ольга Алексеева покинула пост главы администрации МО «Купчино» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошли небольшие изменения во Фрунзенском районе. Глава администрации муниципального образования "Купчино" Ольга Алексеева покинула свой пост. Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля 2021 года.

- По предварительной информации, решение было принято обоюдно и утверждено муниципальным советом. Отмечается, что глава МО расторгла контракт досрочно, - пишет "Мойка78".

Официально сообщений о том, что Алексеева уволилась, пока нет. На сайте муниципального образования она до сил пор значится главой. Кто ее может заменить, пока не сообщается.

Напомним, что в Ленинградской области расследуется уголовное дело в отношении депутата местного Законодательного собрания. Парламентария поймали с поличным в тот момент, когда он брал взятку в три миллиона рублей. На данный момент он уже находится под арестом.