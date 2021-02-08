Из-за морозов в Петербурге усилили режим работы энергетических предприятий

Усиленный режим работы инженерно-энергетического комплекса ввели в Петербурге из-за морозов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Усиленный режим работы предприятий энергетического комплекса ввели в Санкт-Петербурге с 9 утра вторника, 9 февраля 2021 года. Смольный прибегнул к такой мере из-за крепких морозов, которые вот-вот начнутся в Северной столице. Напомним, «Комсомолка» давала прогноз погоды на неделю чуть ранее, по ночам столбики термометра опустятся до минус 20 градусов, а днем до минус 14. Но синоптики заверяют, что по ощущениям будет куда холоднее.

Власти аргументируют усиленный энергорежим тем, что необходимо обеспечить бесперебойную подачу тепла, а также горячей воды в жилые дома.

- С 9 февраля в городе запрещены все плановые работы, которые связаны с ограничением энергоснабжения абонентов. Также специалисты усилят контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в морозные дни в городе организуют круглосуточное дежурство дополнительных аварийно-ремонтных бригад.