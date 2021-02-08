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Коронавирус Covid-19

Петербург каждые 10 дней удваивает число сделанных прививок от коронавируса

По словам губернатора Северной столицы, интерес к вакцинации постоянно растет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Каждые 10 дней в Санкт-Петербурге удваивают число сделанных прививок от коронавируса.

Каждые 10 дней в Санкт-Петербурге удваивают число сделанных прививок от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что каждые 10 дней в городе удваивается число сделанных прививок от коронавируса. По словам градоначальника, интерес к вакцинации постоянно растет. В феврале количество прививочных пунктов увеличится до 120, сейчас, на 8 февраля, их 108.

- Главным оружием против коронавирусной инфекции является профилактика. В конце прошлой недели в Северную столицу поступила первая самая крупная партия вакцины «Спутник V». Всего с середины декабря город получил более 213 тысяч доз. На следующем этапе к процессу привлечем уже частные медучреждения, - подчеркнул губернатор в эфире на «Радио России».

Добавим, что Смольный уже не раз говорил об улучшении эпидситуации в городе с начала февраля. По словам экспертов, вторая волна коронавируса находится в нисходящей стадии.

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