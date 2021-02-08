Петербуржцы вновь вышли на лед из-за наступивших морозов

Петербуржцы стали активнее выходить на лед из-за февральских морозов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы стали активнее выходить на лед в связи с наступившими февральскими морозами. Напомним, на неделе столбик термометра в городе опустится до минус 20 градусов ночью, а днем температура составит до минус 14. Однако в городе так и не поменяли сроки запрета выхода на лед, продленного до 15 апреля 2021 года.

- Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности дали поручение отслеживать ситуацию и при улучшении ледовой обстановки готовить предложения об изменении указанного периода. Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность, - ранее предупреждали в пресс-службе Смольного.

Особой популярностью в городе пользуются замерзшие Фонтанка и канал Грибоедова. Также горожане любят выходить на лед Финского залива возле парка 300-летия Санкт-Петербурга. Гуляк не смущают возможный штраф до 5 тысяч рублей и вероятность трагедии.