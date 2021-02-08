Прокуратура Петербурга проверит школу, ученик которой погасил Вечный огонь

В прокуратуре заинтересовались школой, ученик которой погасил Вечный огонь в Красном Селе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Прокуратура Красносельского района наведается в школу, чей ученик накануне погасил Вечный огонь, закидав его снежками. Напомним, «Комсомолка» публиковала видеозапись с места инцидента. Четверо ребят игрались возле мемориала «Неизвестному солдату» в Красном Селе, а потом один из них почему-то решил забросать огонь снегом. Через несколько секунд дети убежали прочь, изрядно напугавшись.

Родителей юных петербуржцев привлекут к административной ответственности. Но сотрудники прокуратуры собираются проверить и школу, в которой учатся ребята.

- Необходимо проверить деятельность образовательного учреждения на предмет соблюдения законодательства о профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, а также того, достаточно ли там вели работы в сфере патриотического воспитания детей. По результатам проверки, решится вопрос о принятии мер реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.