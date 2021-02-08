Показатель заболеваемости коронавирусом в Петербурге в 2 раза выше среднего по России

Петербург оказался лидером антирейтинга по показателю заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Голикова рассказала, что показатель заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге оказался вдвое выше, чем в среднем в стране. По словам вице-премьера, суточные данные по заражению инфекцией в целом сильно отличаются в регионах. Однако именно Северная столица возглавляет антирейтинг, по крайней мере на 8 февраля 2021 года.

- В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге. Минимальные уровни при этом зафиксировали в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, - цитируют Татьяну Голикову «РИА Новости».

Любопытно, что два месяца назад, в начале декабря 2020 года, вице-премьер РФ тоже упомянула, что заболеваемость в Северной столице в 2 раза выше среднероссийского показателя. Правда, тогда еще главной проблемой была загруженность коечного фонда, сейчас же такого и близко нет.