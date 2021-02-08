Легковушка влетела под прицеп грузовика в жестком ДТП в Санкт-Петербурге

"Хендай" влетел прямиком под прицеп фуры на Парашютной улице в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Легковушка частично влетела под грузовой прицеп в серьезном ДТП в Санкт-Петербурге. Все произошло около 15:15 возле дома №14 на Парашютной улице. Известно, что прицеп, принадлежащий крупной сети продуктовых магазинов, стоял на крайней правой полосе. Версии случившегося сейчас изучают инспекторы ГИБДД, пока сам водитель находится в тяжелом состоянии.

Водитель чудом остался жив. Фото: vk.com/dorinspb

- 39-летний водитель «Хендая» совершил столкновение со стоящим прицепом. Опережение справа зачастую приводит к таким последствиям. Еще одна версия – водителя ослепило солнце, не рассчитал. В результате аварии мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на свои источники в ГИБДД.

Судя по фотографиям с места происшествия, легковой автомобиль не подлежит восстановлению. Капот машины почти полностью вошел под прицеп при столкновении.