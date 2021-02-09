Волонтеры объявили сбор подарков для одиноких пенсионеров к 23 февраля и 8 марта в Петербурге

Петербуржцам предложили порадовать одиноких пенсионеров подарками к 23 февраля и 8 марта. Фото: vk.com/prazdnikdlyavseh

Петербургские волонтеры объявили сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек к 23 февраля и 8 марта. Список простых приятностей отличается от новогодней акции, о которой «Комсомолка» писала ранее. В мягкий и красивый пакетик нужно положить минимум 3 вещи из следующего списка: полотенце кухонное/банное/для лица, чай/цикорий/кофе, сладости (белевская пастила, зефир, шоколадные конфеты, мармелад, печенье, пряники).

- Подарки для бабушек будем дополнять живыми цветами, как и в прошлом году. Ба и Де очень радуются открыткам, сделанным своими руками. Если такой возможности нет, то просто подпишите покупную. Они всегда читают ваши поздравления! – пишут организаторы в своей официальной группе во «Вконтакте».

Добавим, что волонтеры опубликовали список кураторов из каждого района, которым можно передать подарки, если вы сами заняты в праздничный день.