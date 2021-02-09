Мать задержанного в Петербурге подростка требует 200 тысяч рублей компенсации

Мать подростка, которого задержали в Петербурге за нарушение правил по коронавирусу, через суд требует 200 тысяч рублей компенсации. Фото: Роман ЛЯЛИН

Жительница Красноярского края намерена отсудить 200 тысяч рублей компенсации за задержание ее несовершеннолетнего сына в Санкт-Петербурге. Все произошло еще в середине апреля 2020 года. Старшая сестра, с которой проживает мальчик, отправила брата домой к деду – принести продукты, поскольку пенсионер находился на обязательной самоизоляции по коронавирусу, как того и требовали власти. Однако по пути парень зашел на детскую площадку. Их, напомним, в начале пандемии оцепили лентами, как и парки со скверами, из-за угрозы распространения инфекции.

- Мать считает, что детской площадки на улице Мосина нет. По словам женщины, сестру позже не пустили к брату в отдел полиции, хотя она представляла его интересы на основании нотариально заверенной договоренности. Более того, мальчика пометили на два дня в Центр временного содержания для несовершеннолетних, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.