Петербург заиндевел и превратился в картинку из зимней сказки утром 9 февраля

"Зимняя сказка" на улицах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Картинку, как из настоящей зимней сказки увидели утром 9 февраля рано проснувшиеся петербуржцы. На улицах города все заиндевело: и деревья, и машины. Причиной стали высокая влажность и мороз, который не покинет город до конца недели. Ну а пока можно делать красивые фотографии.

- 9 февраля в Петербурге без существенных осадков. Утром местами изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха утром -13...-15, днем -11...-13 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

На 7:30 утра в Петербурге температура составляет -13,9 градуса. Влажность достигает 89%, а давление держится на отметке в 766,7 мм ртутного столба, что выше нормы.

На дорогах Петербурга и Ленобласти сохраняется гололедица и снежный накат, поэтому очень скользко. Водителям надо быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.