23 организации накажут за несоблюдение карантинных норм после рейда ККИ

Рейды по нарушителям карантинного режима продолжаются. Фото: ККИ СПб

Все меньше и меньше нарушений фиксируют инспекторы Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) и другие проверяющие, выходящие в рейды по магазинам, ресторанам и торговым центрам. Так, за первую неделю февраля набралось в общей сумме чуть больше 20 нарушителей.

- Были проверены 347 объектов торговли и общепита и других организаций. Нарушения выявлены в 23 организациях. В девяти объектах отсутствовали средства индивидуальной защиты у работников. В 15 объектах не было QR-кодов, подтверждающих соблюдение стандартов безопасной деятельности. В четырех объектах не было разметки на полу для соблюдения дистанции, - сообщает пресс-служба ККИ.

Также в список нарушителей попал ресторан на улице Хошимина, где инспекторы заметили клиентов, курящих кальян. А в торговом центре на проспекте Стачек без ограничений работал развлекательный парк.

По всем фактам составлены протоколы. Наказание определит суд.