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Прямые рейсы запустят из Петербурга во Владивосток

Сейчас самой дальней точкой по России является Иркутск
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полеты из Петербурга во Владивосток начнутся летом.

Полеты из Петербурга во Владивосток начнутся летом.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прямые авиарейсы будут запущены из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно. Сейчас в один из главных городов Приморья улететь можно только с пересадкой через Москву, что не слишком удобно. Впрочем, ждать прямых полетов придется до лета.

- В летнем расписании воздушной гавани Приморья появятся регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи новой авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса, - сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивостока.

Первый рейс по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург запланирован на 1 июня 2020 года. В полетном расписании есть два рейса в неделю по вторникам и субботам. Время в полете составит около девяти часов. Стоимость билетов пока не называется.

Отметим, что на данный момент самым дальними городами России, куда можно улететь из Петербурга, являются Иркутск и Якутск.