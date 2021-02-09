Гребень антициклона спасет Петербург от снега

В ближайшие дни снегопадов в городе не обещают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург оказался во власти антициклона, который принес в город ясную, но бесснежную и морозную погоду. Правда, благодаря все тому же циклону, холода будут не такими сильными, как в центральной России.

- 9 февраля синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять гребень антициклона. Его стараниями в регионе ожидается спокойная погода с переменной облачностью, при этом обойдется без существенных осадков. Температурный фон будет на 7-8 градусов холоднее нормы, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем во вторник в Петербурге будет -10…-12, а по Ленинградской области -9…-14 градусов, местами до -15-20. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм ртутного столба, что все равно выше нормы.

При этом и в ближайщие сутки заморозки никуда не денутся. Особенно холодно будет по ночам. Так, минувшей ночью в Петербурге температура опускалась до -17,4, а по в Ленобласти зафиксировано -29,8 градуса.