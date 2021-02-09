14,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Еще 14,5 тысяч жителей Петербурга обследованы на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге отмечается небольшой спад интенсивности распространения коронавируса. Однако до полной победы далеко - кривая заражений постоянно скачет. По данным Смольного на вторник, 9 февраля 2021 года, за последние сутки еще 14,5 тысяч горожан сдали тесты на наличие инфекции. Результаты обследования будут вскоре известны.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14557 человека. Обработано 6414 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации города.

Специалисты отмечают, что после январского затишья в Петербурге вновь растет число больных коронавирусом. За первую неделю февраля число зараженных составило 14 009 человек, в последнюю неделю января - 13 714. Рост получился на 6,34 процентов.

Тем не менее, возвращаться к обычной жизни надо. В Смольном рассказали о том, что многие больницы убрали ковидные койки и занялись основной работой. Возможно, плановая диспансеризация тоже вернется в медучреждения.