Уроженцы Закавказья задержаны после кражи из алко-маркета в Парголово

Граждане Армении задержаны после серии краж в Петербурге и Ленинградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские петербургского Главка нашли и, при поддержке СОБРа Росгвардии задержали членов этнической группировки, которая, по версии оперативников, совершила серию грабежей в магазинах города и области. Входили в преступное сообщество граждане Армении.

- Подозреваемые задержаны по горячим следам в частном доме в поселке Сярьги Всеволожского района спустя час после проникновения в сетевой магазин алкогольной продукции в поселке Парголово. Злоумышленники в 3 часа ночи вскрыли двери помещения, похитили табачную продукцию на сумму около 400 тысяч рублей и пытались вскрыть сейф с деньгами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В руки стражей правопорядка попали шесть мужчин в возрасте от 22 до 37 лет, лишь двое их которых имеют регистрацию в России, а остальные - нелегалы. При этом младший из подозреваемых находится в розыске на территории Армении.

Уголовное дело возбуждено оп статье «Кража».